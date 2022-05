«Θα υπάρξουν αντίποινα»: Απειλές της Ρωσίας μετά την απόφαση της Φινλανδίας να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ

«Η διεύρυνση του NATO και η προσέγγιση της Συμμαχίας στα σύνορά μας δεν καθιστά τον κόσμο και την ήπειρό μας πιο σταθερό και πιο ασφαλή», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, απαντώντας, “σίγουρα”, σε ερώτηση για το αν η Ρωσία θα θεωρούσε απειλή ενδεχόμενη ένταξη της Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία.

Ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας τάχθηκαν σήμερα υπέρ μιας ένταξης “χωρίς καθυστέρηση” στο NATO, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση της χώρας θα ανακοινωθεί την Κυριακή στον οργανισμό.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα εξαρτηθεί από τα «πρακτικά αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής, από την προώθηση στρατιωτικών υποδομών προς τα σύνορά μας».

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν τα στοιχεία μιας ειδικής ανάλυσης και (θα χρησιμοποιηθούν) για την επεξεργασία των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να εξισορροπηθεί η κατάσταση», κατέληξε.

«Η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί σε αντίποινα»

Την ίδια ώρα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η ανακοίνωση σήμερα της Φινλανδίας ότι θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ συνιστά “ριζική αλλαγή” στην εξωτερική πολιτική της και ότι η Μόσχα θα απαντήσει.

«Η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί σε αντίποινα, τόσο στρατιωτικο-τεχνικού όσο και άλλου χαρακτήρα, προκειμένου να σταματήσει τη δημιουργία απειλών για την εθνική της ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ελσίνκι πρέπει να έχει επίγνωση της ευθύνης του και των συνεπειών μιας τέτοιας κίνησης», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ζελένσκι: Συγχαρητήρια για την ετοιμότητά σας

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε την ετοιμότητα της Φινλανδίας να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην στρατιωτική συμμαχία του NATO σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Φινλανδό πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Επίσης συζητήσαμε την ευρωπαϊκή ένταξη της Ουκρανίας. Και την αμυντική αλληλεπίδραση», προσθέτει ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

Had a phone conversation with President of Finland @niinisto. Commended the readiness of ???? to apply for NATO membership. We also discussed Ukraine's European integration. And ???? - ???? defense interaction.