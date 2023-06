Θρίλερ στα βάθη του Ατλαντικού: «Οι έρευνες είχαν αρνητικά αποτελέσματα αλλά συνεχίζονται» λέει η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ

Οι έρευνες με ROV «είχαν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ένα καναδικό αεροπλάνο P-8, που συμμετέχει στις έρευνες, «άκουγε θορύβους από χτύπους μέσα στον τομέα αυτό κάθε 30 λεπτά. Τέσσερις ώρες αργότερα αναπτύχθηκε ένα επιπλέον σύστημα ηχοεντοπισμού σόναρ και οι χτύποι ακούγονταν ακόμα».

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2