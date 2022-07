Θρίλερ στον αέρα: Επί 14 ώρες πετούσε αεροπλάνο με μία τρύπα στο πλάι

Κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Κουίνσλαντ, το πλήρωμα του αεροσκάφους ζήτησε από το αεροδρόμιο να είναι σε επιφυλακή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθώς υποψιάζονταν ότι είχε σκάσει ένα ελαστικό κατά την απογείωση.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακάλυψαν προς μεγάλη έκπληξη μια μεγάλη τρύπα στην αριστερή πλευρά του αεροπλάνου.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bApic.twitter.com/s4p6tIpXDw