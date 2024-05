Το αντιπολεμικό φοιτητικό κίνημα για τη Γάζα εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο - Βίντεο

Συνολικά, έχουν συλληφθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τις τελευταίες ημέρες, οι δυνάμεις προχώρησε σε σειρά διαλύσεων manu militari καταλήψεων υπέρ των Παλαιστινίων, ιδίως στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) προχθές Παρασκευή, κατόπιν αιτήματος του πρυτανείου.

Ομοίως, απομακρύνθηκαν καταληψίες από κτίριο του περίβλεπτου πανεπιστημίου Κολούμπια, στο Μανχάταν, από όπου άρχισε το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων σε ένδειξη υποστήριξης στη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ, στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), έγιναν δεκάδες συλλήψεις φοιτητών.

Διαδήλωση διαλύθηκε χθες Σάββατο στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, όπου η αστυνομία διέλυσε σκηνές, όπως κατέγραψε βίντεο που δημοσιοποίησε η φοιτητική εφημερίδα Cavalier Daily.

Αντίθετα με άλλα ιδρύματα, το πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Ρόουντ Άιλαντ, ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία με τους διαδηλωτές. Ο καταυλισμός τους συμφωνήθηκε να διαλυθεί με αντάλλαγμα ψηφοφορία στο πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο για την ενδεχόμενη «αποεπένδυση» των «εταιρειών ‘που καθιστούν εφικτή και επωφελούνται από τη γενοκτονία στη Γάζα’».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που για ημέρες παρέμενε σιωπηλός για το φοιτητικό κίνημα αυτό, διεμήνυσε την Πέμπτη πως «πρέπει να επικρατήσει η τάξη».

Γαλλία

Δυνάμεις επιβολής της τάξης απομάκρυναν προχθές Παρασκευή διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων, που είχαν κάνει από την προηγουμένη κατάληψη στην περίβλεπτη παρισινή σχολή Sciences Po, όπου σπουδάζουν 5.000 ως 6.000 φοιτητές. Μια εβδομάδα έπειτα από κινητοποίηση στη σχολή που είχε σημαδευτεί από ένταση «91 άνθρωποι απομακρύνθηκαν» χωρίς το παραμικρό «επεισόδιο», σύμφωνα με τις αρχές.

