Το Ισραήλ έπληξε «υπόγεια υποδομή» της Χαμάς στη Γάζα - Σε αντίποινα για εκτόξευση ρουκέτας - ΒΙΝΤΕΟ

Ρουκέτα εκτοξεύθηκε προς το Ισραήλ περίπου δύο ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εντόπισε υπόγεια στοά, που πέρναγε κάτω από τα σύνορα και έφθανε από την παλαιστινιακή περιοχή στην επικράτειά του.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος αναχαίτισε τη ρουκέτα. Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ανακαλύψει περίπου 20 υπόγειες στοές που φθάνουν κάτω από το έδαφός του μετά τον πιο πρόσφατο πόλεμο στον οποίο ενεπλάκη με τη Χαμάς, το 2014, τον τρίτο έπειτα από αυτούς του 2008 και του 2012.

Τη Λωρίδα της Γάζας, υπό ασφυκτικό ισραηλινό αποκλεισμό, κυβερνά από το 2007 η Χαμάς, ισλαμιστική οργάνωση που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική».

The @IDF located a terrorist tunnel connecting the #Gaza Strip with #Israel, the military announced Tuesday. i24NEWS Defense Correspondent @DanielTsemach has more: pic.twitter.com/ubok9zuev6