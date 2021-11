To ρατσιστικό σχόλιο που έκανε ο Κάρολος για τα παιδιά της Μέγκαν και του Χάρι

Σύμφωνα με μια καλά τοποθετημένη πηγή, αυτός ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος.

Όπως αναφέρει στο νέο βιβλίο του ο συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσεν, «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» που κυκλοφορεί την Τρίτη, οι εικασίες του πρίγκιπα Καρόλου σχετικά με τον τόνο του δέρματος των μελλοντικών παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν ήταν αυτές που άθελά του πυροδότησαν τη ρήξη μεταξύ του ζευγαριού και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.