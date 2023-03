Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανησυχεί για την «υπερβολική χρήση βίας» εναντίον των διαδηλωτών στη Γαλλία

«Σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, μεταξύ των οποίων και ορισμένα που είχαν ως στόχο τις δυνάμεις της τάξης» ανέφερε η Επίτροπος στην ανακοίνωσή της. «Όμως οι σποραδικές βίαιες ενέργειες ορισμένων διαδηλωτών ή άλλες αξιόμεμπτες πράξεις από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης δεν επιτρέπεται να δικαιολογούν την υπερβολική χρήση βίας από τους κρατικούς παράγοντες. Οι πράξεις αυτές δεν αρκούν επίσης για να στερηθούν οι ειρηνικοί διαδηλωτές το δικαίωμά τους στο συνέρχεσθαι», πρόσθεσε.

«Επαφίεται στις αρχές να επιτρέψουν την αποτελεσματική άσκηση αυτών των ελευθεριών, προστατεύοντας τους ειρηνικούς διαδηλωτές και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις διαδηλώσεις αυτές από την αστυνομική βία και από τα βίαια πρόσωπα που δρουν εντός ή στο περιθώριο των συγκεντρώσεων», συνέχισε η Μιγιάτοβιτς.

Τις τελευταίες ημέρες, δικηγορικοί σύλλογοι, ενώσεις δικαστών και πολιτικοί της Αριστεράς κατήγγειλαν την αστυνομική βία στις διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κάλεσαν σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν «να βάλει τέλος στην αστυνομική βία εναντίον των δημοσιογράφων».

