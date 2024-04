Το χρυσό ρολόι του πλουσιότερου επιβάτη του Τιτανικού πωλήθηκε αντί 1,37 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία

To αντίτιμο που κατέβαλε αμερικανός συλλέκτης ήταν σχεδόν δεκαπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του ρολογιού (100.000-150.000 στερλίνες, δηλαδή 116.000-175.000 ευρώ).

Καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο από το ναυάγιο του Τιτανικού, που αφορούσε το βιολί το οποίο πουλήθηκε το 2013 σε δημοπρασία έναντι 1,1 εκατ. στερλινών. Η θήκη του βιολιού πουλήθηκε χθες Σάββατο έναντι 360.000 στερλινών (420.000 ευρώ) στη δημοπρασία του οίκου Henry Aldridge & Son.

Time Capsule

A gold pocket watch that was recovered from the body of the richest man on the Titanic has sold at auction for a record-breaking £1.2m.

The watch was sold on Saturday to a private collector in the US at Henry Aldridge & Son in Devizes, Wiltshire, for the highest… pic.twitter.com/zDnb20pdwo