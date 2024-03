Το ΥΠΑΜ της Ρουμανίας δήλωσε ότι εντοπίστηκαν θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία πλήττει στόχους στη δυτική και κεντρική Ουκρανία με πυραύλους και drones σε επιθέσεις που διεξάγονται τη νύχτα.

???? #Romanian press reports that a kamikaze drone crashed last night about 12 kilometres from the city of #Breila in Romania. According to eyewitnesses, an explosion was heard. ??https://t.co/3r0ED4CZKT