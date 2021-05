Τουρκία: Έκλεισε ο Βόσπορος, τάνκερ έχασε το πηδάλιο στο ύψος του Γιενίκιοϊ - BINTEO

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λόγω του ατυχήματος, διακόπηκε η κίνηση των πλοίων στον Βόσπορο και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η τουρκική ακτοφυλακή ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι δύο ρυμουλκά οδηγούν το RAVA σε αγκυροβόλιο.

Οι αρχές της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω αυτού του ατυχήματος.

Tanker k?y?ya sürüklenince Bogaz’da trafik ask?ya al?nd?. Biz de olaylar? canl? izledik.??????

Traffic was suspended on the Bosphorus when the tanker was dragged to the shore. We also watched the events live.??#bhosphorus#istanbul???? #livepic.twitter.com/1cld9h2zHW