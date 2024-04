Τουρκία: Η ακύρωση της εκλογής του δημάρχου στην πόλη Βαν έφερε επεισόδια

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων και τον οποίο η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να ανακηρύξει δήμαρχο. O Ζεϊντάν μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση εντός τριών ημερών.

Στην περιοχή επικράτησε ένταση και στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από υποστηρικτές του εκλεγμένου δημάρχου σημειώθηκαν συγκρούσεις με την Αστυνομία.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη βουλευτής από το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Ιουνίου και την 1η Νοεμβρίου 2015. Στις 4 Νοεμβρίου 2016 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για «βοήθεια σε παράνομη οργάνωση» και 3 χρόνια, 1 μήνα και 15 ημέρες φυλάκιση για «προπαγάνδα υπέρ παράνομης οργάνωσης». Η ποινή φυλάκισης του Ζεϊντάν ακυρώθηκε από το Ανώτατο Εφετείο και αποφυλακίστηκε στις 6 Ιανουαρίου 2022. Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, με έγγραφο που κατέθεσε την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές, ισχυρίστηκε ότι ο Ζεϊντάν στερείται πολιτικών δικαιωμάτων λόγω της καταδίκης του, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει προηγουμένως δεκτή την υποψηφιότητα του.

