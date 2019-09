Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί μας κατασκοπεύουν

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico αποκάλυψε ότι το Ισραήλ είχε εγκαταστήσει το 2017 σύστημα υποκλοπής των επικοινωνιών μέσω κινητών τηλεφώνων στην καρδιά της Ουάσινγκτον. Το σύστημα «σίγουρα χρησιμοποιήθηκε για να κατασκοπεύεται ο πρόεδρος Τραμπ», τόνισε αμερικανός αξιωματούχος στον ιστότοπο, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Trump on reports that Israel tried to spy on him: "I don't believe that. No, I don't think the Israelis were spying on us. I really would find that hard to believe. My relationship with Israel has been great." pic.twitter.com/lmgQzfxbYW