Τραμπ: Τη Δευτέρα θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024

Ο Τραμπ έκανε λόγο για την πιθανή επάνοδό του κατά την διάρκεια συγκέντρωσης στην Αϊόβα χθες.

«Και τώρα, για να κάνουμε την χώρα μας πετυχημένη και ασφαλή και δοξασμένη, είναι πολύ, πολύ, πολύ πιθανό ότι θα το ξανακάνω», είπε.

President Donald J. Trump: "I will very, very, very 'probably' do it again." The crowd goes wild chanting "Trump! Trump! Trump!" For the full rally join us on Rumble: https://t.co/k7TRAI8jrypic.twitter.com/CYXn4GIJ52