Τρόμος στην Κίνα: Αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο και πήρε φωτιά - 40 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει εσωτερική πτήση από την Τσονγκτσίνγκ στη Νινγκτσί, στην αυτόνομη περιφέρεια του Θιβέτ (νοτιοδυτικά), όταν έγινε το ατύχημα, περί τις 08:19 (τοπική ώρα· 03:09 ώρα Ελλάδας).

«Κατά τη διάρκεια της φάσης της απογείωσης, το πλήρωμα παρατήρησε μια ανωμαλία και διέκοψε τη διαδικασία. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο», ανέφερε η Tibet Airlines σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, προσθέτοντας ότι «το αεροσκάφος υπέστη ζημιά εξαιτίας πυρκαγιάς».

Βίντεο που μεταδόθηκε από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV εικονίζει αεροσκάφος στον διάδρομο φλεγόμενο στη μια του πλευρά, καθώς πυκνή στήλη μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό.

Αρχικά, το τηλεοπτικό δίκτυο είχε μεταδώσει πως προορισμός της πτήσης ήταν η Λάσα, η πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Θιβέτ.

