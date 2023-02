Τρόμος στην Τουρκία από τους δύο νέους ισχυρούς σεισμούς - Νεκροί και τραυματίες, κτίρια κατέρρευσαν - ΒΙΝΤΕΟ

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Σαμαντάγ, όταν έπεσε πέτρα στο κεφάλι της, κατά τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19.07 (ώρα Ελλάδας, 20.07 ώρα Τουρκίας), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενώ από τη δόνηση εντάσεως 6,4 Ρίχτερ, που έγινε τρία λεπτά νωρίτερα, στο Χατάι, υπάρχουν τουλάχιστον 213 τραυματίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

A 6.4 magnitude earthquake hit the Turkish city of Hatay once again No major damage has been reported yet????

Very disturbing news ?? may Allah protect our brothers & sisters in Turkey

