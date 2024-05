Τυνησία: Κάτοικοι κοινότητας διαδήλωσαν ζητώντας να απομακρυνθούν από το χωριό τους χιλιάδες μετανάστες

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, χιλιάδες μετανάστες έστησαν αυτοσχέδια καταλύματα, αφού εκδιώχθηκαν από το κέντρο του Σφαξ. Στη συνέχεια, τους ακολούθησαν και άλλοι που εγκαταστάθηκαν στους ελαιώνες, αναμένοντας να βρουν ένα πλοιάριο για να φύγουν στην Ιταλία, από τις παραλίες που απέχουν καμιά 15αριά χιλιόμετρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες η αστυνομία κατεδάφισε πολλά από αυτά τα καταλύματα, έπειτα από καταγγελίες των κατοίκων. «Όμως το να ξεστήσουν τις σκηνές δεν είναι λύση, το κράτος πρέπει να βρει μια πραγματική λύση. Δεν ήταν λύση να τους μεταφέρουν στο Ελ Άμρα», είπε ο Μοχάμεντ Μπέκρι, ένας κάτοικος ο οποίος μετέφερε τρόφιμα στους μετανάστες.

Το Τυνησιακό Φόρουμ Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατήγγειλε ότι την Παρασκευή εκατοντάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν δια της βίας από τους καταυλισμούς που είχαν στηθεί έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στην Τύνιδα και οδηγήθηκαν «προς τα σύνορα με την Αλγερία». Το υπουργείο Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε την εκκένωση αλλά εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «επιχειρήσεις ασφαλείας» με στόχο «την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας».

??a footage recorded on May 2, 2024 at the border region of Libya-Tunisia shows the exchange of migrants and refugees caught at gunpoint from Sfax and Tunis.

This practice of state-to-state human trafficking have been happening since July last year.

Sound—muted for security. pic.twitter.com/LSVmlvvnez