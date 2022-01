Τζόνσον για το πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ: «Κανείς δεν μου είπε ότι ήταν αντίθετα με τους κανόνες» - Βίντεο

Ο Τζόνσον είναι αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση της θητείας του ύστερα από αποκαλύψεις για πάρτι κατά τη διάρκεια των λοκντάουν της COVID-19, κάποια εκ των οποίων όταν οι Βρετανοί δεν μπορούσαν να αποχαιρετήσουν από κοντά έναν συγγενή τους που πέθαινε και η βασίλισσα θρηνούσε για τον σύζυγό της.

Απαντώντας σε ερώτηση αν είπε ψέματα στην κοινή γνώμη και στο κοινοβούλιο ο Τζόνσον είπε στους δημοσιογράφους: "Όχι. Κανείς δεν μου είπε ότι αυτό που κάναμε ήταν, όπως λέτε, αντίθετα με τους κανόνες… νόμιζα ότι ήμουν σε μια εκδήλωση εργασίας".

Boris Johnson: "Nobody told me" the Downing Street during lockdown party was "against the rules". pic.twitter.com/4EU5G1lq5q