Τζόνσον: Ο μεταλλαγμένος κορωνοϊός είναι πιο θανατηφόρος και έως 70% πιο μεταδοτικός - ΒΙΝΤΕΟ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πάντως ότι με βάση όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις και τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούνται στη χώρα παραμένουν αποτελεσματικά τόσο για την παλιά όσο και για τη νέα παραλλαγή.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς εξήγησε ότι το στέλεχος μεταδίδεται κατά 30% έως 70% πιο γρήγορα σε όλες τις ηλικίες.

Πρόσθεσε ότι μια πρώτη ανάλυση των στοιχείων για τους πολίτες άνω των 60 ετών που διαγνώστηκαν θετικοί με το νέο στέλεχος δείχνει πως 13 ή 14 φορείς ανά 1.000 πεθαίνουν. Η αντίστοιχη αναλογία για το αρχικό στέλεχος του ιού είναι 10 θάνατοι ανά 1.000 φορείς.

Ο σερ Πάτρικ πρόσθεσε ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να επαληθευτεί αυτή η αυξημένη θνησιμότητα, λέγοντας ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία «δεν είναι ισχυρά».

Συμπλήρωσε πάντως ότι τα εμβόλια που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται κατά της νόσου φαίνεται πως είναι εξίσου αποτελεσματικά έναντι και του βρετανικού στελέχους.

Παραδέχθηκε, αντίθετα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι των μεταλλάξεων από τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία.

Ο Μπόρις Τζόνσον συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα εμβολιασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά με «ανεπανάληπτους» ρυθμούς, καθώς το προηγούμενο 24ωρο χορηγήθηκαν πάνω από 409 χιλιάδες πρώτες δόσεις.

Στην Αγγλία, είπε ο κ. Τζόνσον, σχεδόν ένας στους δέκα ενήλικες έχει εμβολιαστεί, περιλαμβανομένου του 71% των πολιτών άνω των 80 ετών και των 2/3 των φιλοξενούμενων σε γηροκομεία.

«Όλα τα στοιχεία έως τώρα δείχνουν ακόμη ότι και τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούμε είναι αποτελεσματικά τόσο κατά του αρχικού στελέχους όσο και του νέου», πρόσθεσε.

Ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε ότι πάνω από 38.000 ασθενείς με κορωνοϊό νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, αριθμός κατά 78% μεγαλύτερος από την κορύφωση του πρώτου κύματος της πανδημίας. Πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί τις τελευταίες 24 ώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι το Σύστημα Υγείας δέχεται ισχυρότατη πίεση και αυτός είναι και ο λόγος που οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες.

Παράλληλα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα «για να προστατευθούν τα σύνορα», όπως είπε, «επειδή δεν θέλουμε, μετά από όλη αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλουμε στη χώρα (…) να το διακινδυνεύσουμε επιτρέποντας να περάσει μια νέα παραλλαγή» του νέου κορωνοϊού.

Εφόσον επιτευχθεί κάποια πρόοδος στη μείωση των κρουσμάτων, το πρώτο πράγμα που θα επαναλειτουργήσει στη χώρα είναι τα σχολεία, κατέληξε.

“All current evidence continues to show that both the vaccines we’re currently using remain effective both against the old variant and this new variant”

UK Prime Minister Boris Johnson says “we remain on track” with Covid vaccine programmehttps://t.co/81J60tg1dOpic.twitter.com/f29m4O4hRc