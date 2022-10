Χάρι και Μέγκαν «τα σπάνε» σε συναυλία, 16 ημέρες μετά την κηδεία της Ελισάβετ -Βίντεο

Η συγκεκριμένη βραδινή έξοδος σηματοδότησε την πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε δημόσια μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, στο Λονδίνο στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι διασκέδασαν σε πριβέ χώρο συναυλίας με άλλα δέκα άτομα, 16 ημέρες μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Σύμφωνα με την Daily Mail παρακολούθησαν στο Santa Barbara Bowl στην Καλιφόρνια τον Αμερικανό τραγουδιστή Τζακ Τζόνσον, γνωστό για την επιτυχία του Better Together που κυκλοφόρησε το 2006.

Harry and Meghan spotted dancing together at Jack Johnson concert in Santa Barbara https://t.co/xG5Mw362AS — Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2022

Μάλιστα, Χάρι και Μέγκαν χόρεψαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας, με τον Δούκα του Σάσεξ να βάζει το χέρι του γύρω από τη μέση της Δούκισσας, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Prince Harry and Meghan Markle seem to be moving past all the family drama following the Queen's funeral ... letting their hair down and vibing at a Jack Johnson concert. https://t.co/Sw1tvLBzwH — TMZ (@TMZ) October 7, 2022

Επίσης, έβγαλαν φωτογραφίες και με άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας Paula Fuga και του Ron Artis II.

Prince Harry and Princess Meghan are having the best of their lives with people that matters in Santa Barbara. pic.twitter.com/s5P1WTcJE0 — Taytay (@taytaygold1) October 7, 2022

«Συνεργός» του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ο φωτογράφος Μισάν Χάριμαν, ο οποίος είναι φίλος του ζευγαριού και ο οποίος έχει φωτογραφίσει, μεταξύ άλλων, διασημότητες όπως η Ριάνα, ο Τομ Κρουζ και ο Τζιόρτζιο Αρμάνι.