Χαριστική βολή για τον Λίβανο: Θρήνος για τα θύματα, οργή για τις ευθύνες, σε μια χώρα που έχει γονατίσει

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται και τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς στέγη καθώς το ωστικό κύμα κατέστρεψε τις προσόψεις κτιρίων, εκσφενδόνισε έπιπλα στους δρόμους και έσπασε τζάμια παραθύρων σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων στην ενδοχώρα.

Πηγή των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 145 και αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί.

Μια υπάλληλος της γερμανικής πρεσβείας στη Βηρυτό σκοτώθηκε κατά τη γιγαντιαία έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 145 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 5.000, ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό ΥΠΕΞ.

"Επιβεβαιώθηκε ο χειρότερος φόβος μας. Μια υπάλληλος της πρεσβείας μας στη Βηρυτό σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι της από την έκρηξη", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας.

Συγγενείς αγνοουμένων συγκεντρώθηκαν κοντά στο λιμάνι αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, εν μέσω αυξανόμενη λαϊκής οργής για τις αρχές που επέτρεψαν να παραμείνει αποθηκευμένη για χρόνια μια τεράστια ποσότητα εκρηκτικών υλών σε αποθήκη στο λιμάνι κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.

«Θα βρουν κάποιο αποδιοπομπαίο τράγο για να του ρίξουν την ευθύνη», δήλωσε ο Ραμπί Αζάρ, 33χρονος οικοδόμος που πήγε στο λιμάνι σήμερα το πρωί προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. «Αυτή η έκρηξη ήταν η τελική σφαίρα που σκότωσε τη χώρα».

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντίαμπ κήρυξε σήμερα τριήμερο πένθος για τα θύματα της έκρηξης, της πλέον καταστροφικής που έχει πλήξει ποτέ τη Βηρυτό, μια πόλη φοβισμένη ακόμα από τον εμφύλιο πόλεμο πριν από τρεις δεκαετίες και η οποία έχει κλονιστεί από την οικονομική κατάρρευση και την αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού.

Ο υπουργός Οικονομίας Ραούλ Νεχμέ δήλωσε ότι ο Λίβανος, με το τραπεζικό του σύστημα να βρίσκεται σε κρίση και το νόμισμά του υπό κατάρρευση και έχοντας ένα από τα υψηλότερα χρέη στον κόσμο, έχει «πολύ περιορισμένους» πόρους για να αντιμετωπίσει την καταστροφή, που σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να κοστίσει στη χώρα 15 δισεκ. δολάρια.

Ο πρόεδρος Μισέλ Αούν δήλωσε ότι για την έκρηξη ευθύνονται οι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, που χρησιμοποιείται ως χημικό λίπασμα και ως εκρηκτική ύλη, οι οποίοι είχαν αποθηκευτεί στο λιμάνι για έξι χρόνια μετά την κατάσχεσή τους. Ο ίδιος υποσχέθηκε εις βάθος έρευνα και ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό αξιωματούχοι του λιμένα της Βηρυτού, όπως δήλωσαν υπουργικές πηγές στο Reuters.

«Απατεώνες και ψεύτες»

Ωστόσο οι Λιβανέζοι, που έχουν χάσει τη δουλειά τους και είδαν τις αποταμιεύσεις τους να εξανεμίζονται στη χρηματοπιστωτική κρίση, κατηγορούν τους πολιτικούς που κυβερνούν εδώ και δεκαετίες, οι οποίες χαρακτήριζονται από κρατική διαφθορά και κακή διακυβέρνηση.

«Οι ηγέτες μας είναι απατεώνες και ψεύτες. Δεν πιστεύω καμία έρευνα που θα κάνουν. Κατέστρεψαν τη χώρα και συνεχίζουν να λένε ψέματα στον λαό. Ποιον κοροϊδεύουν;», δήλωσε ο Ζαν Αμπί Χανά, 80 ετών, συνταξιούχος λιμενεργάτης, του οποίου το σπίτι καταστράφηκε ενώ η κόρη και η εγγονή του τραυματίστηκαν στην έκρηξη.

Επίσημη πηγή με γνώση των προκαταρκτικών ερευνών απέδωσε την τραγωδία στην «αδράνεια και την αμέλεια», λέγοντας ότι «δεν έγινε τίποτα» για τη μεταφορά των επικίνδυνων υλικών.

Κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κάποιοι είδαν drones ή αεροσκάφη να πετούν στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη και κάποιοι κάτοικοι της Βηρυτού ισχυρίστηκαν ότι είδαν να εκτοξεύονται πύραυλοι. Ωστόσο, αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί ότι το περιστατικό οφείλεται σε επίθεση.

Λιβανέζική πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι η αρχική πυρκαγιά που πυροδότησε την έκρηξη προκλήθηκε από εργασίες συγκόλλησης.

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοουζ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα η έκρηξη της Τρίτης να οφείλεται σε επίθεση και ότι ακόμα συλλέγει πληροφορίες.

Άνθρωποι που ένιωσαν την έκρηξη δήλωσαν ότι δεν είχαν ζήσει τίποτα ανάλογα τα χρόνια της σύρραξης και των ταραχών στη Βηρυτό, που καταστράφηκε από τον εμφύλιο πόλεμο του 1975-1990 και έκτοτε έχει ζήσει μεγάλες βομβιστικές επιθέσεις, ταραχές και έναν πόλεμο με το Ισραήλ.

«Πρώτα ακούσαμε έναν ήχο. Δευτερόλεπτα αργότερα έγινε μια μεγάλη έκρηξη. Και έγινε κόλαση», δήλωσε ο Ιμπραήμ Ζούμπι, που εργάζεται κοντά στο λιμάνι. «Είδα ανθρώπους να εκσφενδονίζονται πέντε ή έξι μέτρα μακριά».

Η σεισμική δόνηση από την έκρηξη έγινε αισθητή έως και το Εϊλάτ στις ακτές του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απόσταση περίπου 580 χλμ νότια της Βηρυτού.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα νοσοκομεία ξεμένουν από κλίνες και εξοπλισμό για την φροντίδα των τραυματιών.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Hadath ότι οι συνολικές ζημίες από την έκρηξη μπορεί να φθάσουν τα 15 δισεκ. δολάρια, με τον αριθμό αυτό να περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες απώλειες που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο λιμάνι της Βηρυτού, τα πάντα έχουν παραλύσει. Πρόκειται για τη βασική δίοδο του Λιβάνου για τις εισαγωγές που χρειάζονται προκειμένου να τραφεί η χώρα των 6 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων, με αποτέλεσμα τα καράβια να εκτρέπονται σε μικρότερα λιμάνια.

Δύο εικόνες από τον δορυφόρο που έφερε στη δημοσιότητα το CNN International, απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει. Εικόνες Αποκάλυψης, χάους και απόλυτης καταστροφής με ερείπια και συντρίμμια παντού.

Satellite images show a massive crater at the site of Tuesday's explosion in Beirut's port. The images show that nearly every building has either sustained significant damage or has been been destroyed by the blast. https://t.co/Airdyycd9cpic.twitter.com/LFCN1gRJ7L