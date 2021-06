Χονγκ Κονγκ: Έφοδος αστυνομικών σε εφημερίδα και συλλήψεις μελών της συντακτικής ομάδας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Πηγή προσκείμενη στην αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τα πέντε πρόσωπα που συνελήφθησαν καταλάμβαναν διευθυντικές θέσεις στη Next Digital, μητρική εταιρεία της Apple Daily του επιχειρηματία Τζίμι Λάι.

Εν μέσω του σάλου, το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε πως αναστέλλεται η διαπραγμάτευση της μετοχής της Next Digital.

Update: HK police raid Apple Daily

5 executives were taken away, including Editor-in-Chief Ryan Law and #NextDigital CEO Cheung Kim-hung.

Officers were seen accessing journalists' computers, and all employees were barred from returning to their seats to work.#AppleDailyENGpic.twitter.com/45nsFWmCfE