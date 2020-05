«Χτυπήσαμε τουρκική φρεγάτα στην Τρίπολη» ισχυρίζονται οι δυνάμεις του Χάφταρ στη Λιβύη

Πηγή: Militaire

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των μισθοφόρων που έφθασαν στην Λιβύη έχει αυξηθεί στους 10.100, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών μη Σύρων μισθοφόρων, ενώ παράλληλα 3.400 νέοι μαχητές εκπαιδεύονται εντός τουρκικών στρατοπέδων.

RT: #LNA MiG-29 warplanes attack a Turkish commercial ship in the port #Tripoli, and a Turkish Navy frigate in Libyan waters.#Libya

