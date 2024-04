Ζελένσκι: Συνελήφθη άνδρας που συνεργαζόταν με τη Ρωσία για τη δολοφονία του

Σύμφωνα με την πολωνική εισαγγελία, ο άνδρας είχε αναλάβει να συλλέξει πληροφορίες για την ασφάλεια του αεροδρομίου Rzeszów-Jasionka» προκειμένου να «βοηθήσει τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες να σχεδιάσουν μια πιθανή επίθεση» στον Ουκρανό ηγέτη.

Επιπλέον, οι πολωνικές αρχές συνεργάστηκαν με τους ομολόγους τους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της έρευνας, που οδήγησε στη κράτηση του Pawel K. Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Να σημειώσουμε πως από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφερθεί αρκετές απόπειρες δολοφονίας του Προέδρου Ζελένσκι.

