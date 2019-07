«All Together Now»: Μήνυμα ενότητας από τη Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ με έμπνευση από τους Beatles

Η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ εμπνεύστηκε τα 85 σχέδια των νέων συλλογών της από τη μουσική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1968 "Yellow Submarine" (Κίτρινο Υποβρύχιο) για τους Beatles.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αισθάνθηκα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή "να έρθουμε όλοι μαζί", ανέφερε η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο στίχο του "All Together Now", τραγουδιού των Beatles συνδημιουργός του οποίου είναι ο πατέρας της, Πολ ΜακΚάρτνεϊ μέλος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος της ροκ.

Τα μουσικά μηνύματα της ειρήνης, της αγάπης και της κατανόησης των Beatles είναι ιδιαίτερα επίκαιρα στη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα καθώς αρχίζουν οι προεκλογικές εκστρατείες για τις προεδρικές εκλογές του 2020, σχολιάζει το THR.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της η σχεδιάστρια μόδας, Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ άντλησε έμπνευση από τη μουσική κληρονομιά των Beatles για την ανδρική και τη γυναικεία συλλογή Φθινόπωρο 2019.

Τα κομμάτια που επιλέχθηκαν για τις συλλογές "All Together Now" είναι επηρεασμένα από το "Κίτρινο Υποβρύχιο", το οποίο γιόρτασε την 50η του επέτειο πέρυσι. Το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στις συλλογές γράφτηκε από τον πατέρα της και τον Τζον Λένον και συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο σάουντρακ της ταινίας “Κίτρινο Υποβρύχιο”.

"Το περασμένο καλοκαίρι πήγα σε μια προβολή της ταινίας Κίτρινο Υποβρύχιο και την είδα για πρώτη φορά από τότε που ήμουν μικρή, με επηρέασε βαθιά", δήλωσε η σχεδιάστρια μόδας στο THR.

"Ξεκίνησα να τη βλέπω από την προοπτική της μόδας, ένιωσα ότι ήταν τόσο μοντέρνα και ότι ήταν για όλους. Στην καριέρα μου κατά κάποιο τρόπο προσπάθησα να αποστασιοποιηθώ από την προσωπική μου σχέση με τους Beatles, με αυτό που ήταν οικογένεια, ένιωθα σημαντικό να το κάνω αυτό για πολλούς λόγους, αλλά αισθάνθηκα πραγματικά ότι ήρθε η ώρα, ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να χρησιμοποιήσω αυτόν τον εξαιρετικό πλούτο της εκπληκτικής έκφρασης" πρόσθεσε.

"Τα χρώματα, η ψυχεδέλεια, τα μοτίβα και τα σχέδια όλα αποτέλεσαν πηγή δημιουργικής έμπνευσης", συνέχισε. "Υπάρχουν κομμάτια που είναι πιο προφανή, άντλησα την ιδέα από το πώς αισθάνεσαι αν είσαι σε ένα fan club, έχεις το απόλυτο πάθος και να το μεταφράζεις σε υψηλή μόδα. Και υπάρχουν άλλα που είναι επηρεασμένα με ένα πολύ διακριτικό τρόπο, έτσι δεν ξέρεις ότι προέρχονται από το “Κίτρινο υποβρύχιο”, τόνισε.