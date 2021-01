Αναμένεται το «Start Walkin' 1965-1976» και η Νάνσι Σινάτρα εξομολογείται

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

To «Start Walkin' 1965-1976» ήταν ιδέα της κόρης της, της Αμάντα Έρλινγκερ και θα σηματοδοτήσει μια καμπάνια ενός έτους από τη δισκογραφική εταιρεία του Σιάτλ Light in the Attic, η οποία θα περιλαμβάνει και επανεκδόσεις των «These Boots Are Made for Walking» του 1966, του «Nancy & Lee» του 1968. «Για να είμαι τίμια, δεν ξέρω τι την έπιασε» είπε η Νάνσι για την εμμονή της κόρης της με αυτή τη σειρά δισκογραφικών εκδόσεων... Είμαι ενθουσιασμένη. Γιατί, ξέρετε, είναι καλό να ξέρω ότι τουλάχιστον κάποια από τη δουλειά μου δεν πρόκειται να πεθάνει». Και με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία της επιλογής, παραχώρησε, από τον εγκλεισμό στο σπίτι της στο Palm Springs, συνέντευξη στο Rolling Stone. Μίλησε, μεταξύ άλλων, για το τι της δίδαξε ο πατέρας της, ο Φράνκι, για τις σκέψεις της σχετικά με το ότι έκανε δημοφιλή τη μίνι φούστα, για τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζει το κίνημα Black Lives Matter.