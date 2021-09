Αρραβωνιάστηκε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ασγκάρι ανήρτησε ξεχωριστά μια φωτογραφία με το ζευγάρι να φιλιέται και η Σπίαρς να επιδεικνύει το δαχτυλίδι. Ο μάνατζερ του Ασγκάρι, Μπράντον Κοέν, επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε.

.@britneyspears is showing off a new ring on THAT FINGER. ??

(??: britneyspears) pic.twitter.com/0pw9HzxL1N