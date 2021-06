Αυτοπροσωπογραφία του Κερτ Κομπέιν πωλήθηκε 281.000 δολάρια σε δημοπρασία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καρικατούρα απεικονίζει τον πρώην αρχηγό των Nirvana να παίζει κιθάρα και στη λεζάντα αναγράφεται: «Kurdt Kobain Rock Star».

Οι λέξεις: «I don't know how to play and I don't give a hoot!» (Δεν ξέρω να παίξω και δεν δίνω δεκάρα!) διακρίνονται επίσης στο σκίτσο.