Φόρος τιμής στον Eddie Van Halen, σε ύφος Star Wars

Φανατικός θαυμαστής του Eddie Van Halen είναι ο σχεδιαστής κινούμενων σχεδίων Thomas J. Yagodinski.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πριν λίγες μέρες, ανήρτησε στο YouTube ένα stop-motion βίντεο κινούμενων σχεδίων, στο οποίο ένας Jawa αποτίει φόρο τιμής στον θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας με μια ερμηνεία του «Eruption».

Στο βίντεο, ο Jawa - ένα από αυτά τα πλάσματα που φορούσαν κουκούλα και ζούσαν στην έρημο του πλανήτη Tatooine (γνωστό από τον Πόλεμο των Άστρων) - μιλά για τον Edward Lodewijk Van Halen, έναν «βιρτουόζο, καινοτόμο, διαγαλαξιακό θρύλο!». Συνεχίζει, λέγοντας ότι κάποτε «περισυνέλεξε ένα αντικείμενο» και εμφανίζει μία από τις κιθάρες «Frankenstrat» του Van Halen, οι οποίες ήταν και το σήμα κατατεθέν του. Ακολούθως, παίζει με ταχύτητα και υψηλή δεξιοτεχνία τη στούντιο εκδοχή του «Eruption», του instrumental που οδηγεί στην ερμηνεία του Van Halen του «You Really Got Me» των The Kinks.

Ο Eddie Van Halen έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. Την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, θα γιόρταζε τα 66α γενέθλιά του.