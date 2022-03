Γερμανία: Ανοίγει η αυλαία του 7ου Ελληνικού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ στο Βερολίνο

Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν έως την Κυριακή, θα προβληθούν 36 ταινίες - μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, ειδικές προβολές.

«Πολυμορφία, ανοικτό πνεύμα, ελευθερία». Στην 7η χρονιά του, το Ελληνικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ στο Βερολίνο, επιστρέφει στην ιστορική αίθουσα του Κινηματογράφου Babylon και στην «κανονικότητα» της σκοτεινής αίθουσας, αποδεικνύοντας τις αντοχές του, όχι μόνο ως «πρεσβευτής» του ελληνικού κινηματογράφου στο κοινό του Βερολίνου, αλλά και ως αξιόπιστος φορέας προβολής και εξωστρέφειας για τους έλληνες δημιουργούς.

Η αυλαία ανεβαίνει απόψε με την διεθνή πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Μιμής Ντενίση σε συνεργασία με τον Μάρτιν Σέρμαν, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο της ιδίας. Η Μιμή Ντενίση, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Μπουράκ Χακί, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Ρούπερτ Γκρέιβς πρωταγωνιστούν στην ακριβότερη παραγωγή του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία πραγματεύεται ένα από τα σημαντικότερα - και οδυνηρότερα - κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας που αποκτά και πάλι επικαιρότητα, μέσα από το πρίσμα του νέου προσφυγικού κύματος στην Ευρώπη. Η κ. Ντενίση θα βρίσκεται μάλιστα στην αίθουσα του Babylon για την προβολή της ταινίας της.

Τους Βερολινέζους σινεφίλ θα υποδεχτεί πριν από την προβολή της ταινίας το ελληνογερμανικό συγκρότημα Pascal and the Shades, με ήχους Blues, Rock, και Swing και αναφορές στις μελαγχολικές ερμηνείες των Τζιμ Μόρισον, Μπομπ Ντίλαν, Νικ Κέιβ και Τζόνι Κας.

Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν έως την Κυριακή, θα προβληθούν 36 ταινίες - μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, ειδικές προβολές - ενώ το Φεστιβάλ θα κλείσει με την προβολή (γερμανική πρεμιέρα) της ταινίας «Monday», σε σκηνοθεσία Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και σενάριο Ρομπ Χέιζ, με τους Σεμπάστιαν Σταν, Ντενίζ Γκαφ, Γιώργο Πυρπασόπουλο και Έλλη Τρίγγου. Η ταινία συνεχίζει τη φεστιβαλική πορεία της που ξεκίνησε από το Τορόντο και φέρνει στο Βερολίνο μια ισχυρή δόση από την ενέργεια της σύγχρονης Αθήνας.

Μεταξύ των ταινιών που θα προβληθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, είναι «Ο Ράφτης», με τη δημιουργό του Σόνια Λίζα Κέντερμαν να συζητά με τους θεατές για την ταινία με το μεγαλύτερο άνοιγμα ελληνικής ταινίας στη Γερμανία, καθώς προβλήθηκε σε 200 κινηματογράφους. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, τουλάχιστον 30 δημιουργοί θα συζητήσουν τις ταινίες τους με το κοινό, γεγονός ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν πλέον οι ίδιοι οι καλλιτέχνες στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Την Κυριακή το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του βραβείου «Emerging Greeks» (Αναδυόμενοι Έλληνες) και του χρηματικού επάθλου των 1000 που το συνοδεύει, προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι ταινίες:

- «18» του Βασίλη Δούβλη (Διεθνής πρεμιέρα)

- «.dog» της Γιάννας Αμερικάνου (Γερμανική πρεμιέρα)

- «Αγέλη Προβάτων» του Δημήτρη Κανελλόπουλου (Γερμανική πρεμιέρα)

- «Αγία Έμυ» της Αρασέλη Λαιμού (Γερμανική πρεμιέρα)

- «Musa» του Νίκου Νικολόπουλου (Διεθνής πρεμιέρα)

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τον Μπερντ Μπούντερ, διευθυντή προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κότμπους, την Βαλέσκα Νόι από την εταιρία πωλήσεων Films Boutique του Βερολίνου και τον Νίκο Λυγγούρη, σκηνοθέτη.

Στο πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, θα προβληθούν οι «Αόρατοι» της Μαριάννας Κακαουνάκη, με θέμα την τουρκική κοινότητα που διώκεται στην Τουρκία του Ερντογάν, τα μέλη της οποίας είναι πια έτοιμα να πουν την ιστορία τους, το «Ενθύμιο» του Νίκου Ζιώγα, για την Ήπειρο που χάνεται αλλά και την Ήπειρο που επιβιώνει, ο «Νίκος Καρούζος - Ο δρόμος για το έαρ» του Γιάννη Καρπούζη, για το έργο του μοντερνιστή ποιητή, το «Μέσα από το Τζάμι, Τρεις Πράξεις» του Χρήστου Μπάρμπα, η ιστορία ενός γηροκομείου που την περίοδο του lockdown, το προσωπικό του αποφασίζει να το περάσουν οι τρόφιμοι και οι ίδιοι μέσα στην μονάδα, και το «Ι don't like the wind, I like the sun», το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της Τόνιας Μισιαλή, με θέμα τις ζωές μιας ομάδας παιδιών με νοητική αναπηρία.

Στις φετινές «πρεμιέρες» του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται η προβολή ως «work in progress» της πρώτης ελληνικής ταινίας animation για μικρούς και μεγάλους θεατές, το «Καραγκιόζης», των Γ. Καρρά, Κ. Παπαγεωργίου και Χρ. Λειβαδίτη, ένα φιλόδοξο αφιέρωμα στη χαρακτηριστική μορφή της ελληνικής παράδοσης. Το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά ταινία animation μεγάλου μήκους.

Στο τμήμα «Shorts» προβάλλονται εννέα ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους:

- «Το Τέλος του Πόνου (μια πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου

- «Traveling» του 'Αρη Χατζηστεφάνου

- «Cortαzar» των Κατερίνα Strauch και Αργύρη Γερμανίδη

- «Βαθύκοφτο» της Ιωάννας Κρυωνά

- «Jackpot» του Δημήτρη Ζαπατίνα

- «Στο Αεροδρόμιο» του Μιχάλη Μαθιουδάκη

- «Flick Flock» της Αγγελικής Παρδαλίδου

- «Nexting» της Καρίνας Λογοθέτη

- «Κέρκυρα το Νησί της Τηγανίτας» των Σπύρου Μπάντιου & Σπύρου Παϊπέτη

Στο αφιέρωμα LGBTQI+ περιλαμβάνονται φέτος 13 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους:

- «Γάμοι της Τήλου» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη (Διεθνής πρεμιέρα), ντοκιμαντέρ

- «Πικροδάφνες» της Πάολας Ρεβενιώτη (Πρεμιέρα Βερολίνου), ντοκιμαντέρ

- «Orfeas2021» Fyta, μυθοπλασία

- «ΕΧ» του Γιώργου Μαρκάκη, μυθοπλασία

- «O 'Ανθρωπος με τις Απαντήσεις» του Στέλιου Καμμίτση, μυθοπλασία

- «Musa» του Νίκου Νικολόπουλου (Διεθνής πρεμιέρα), μυθοπλασία

- «Μr. Dimitris and Mrs. Dimitroula» της Τζέλης Χατζηδημητρίου, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

- «A Summer Place» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, μικρού μήκους

- «Όλα τα πλάσματα της Νύχτας» της Μέμης Κούπα, μικρού μήκους

- «Αμυγδαλή» της Μαρίας Χατζάκου, μικρού μήκους

- «Κορόνα» της Ερωφύλης Κόκκαλη μικρού μήκους

- «Friends & Benefits» της Maria Cyber (Γερμανική πρεμιέρα)

- «Dildo Riots» της Maria Cyber

Πιστό στην παράδοση των επιλεγμένων παράλληλων εκδηλώσεων, το φετινό φεστιβάλ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τον Κύκλο «ΓΕΦΥΡΕΣ», διοργανώνει μεθαύριο Masterclass με τίτλο «Music and film or Music in the film?» («Μουσική και ταινία ή μουσική στην ταινία;») με τον διευθυντή του Κύκλου «ΓΕΦΥΡΕΣ», ομότιμο καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίος καθοδηγεί το κοινό σε ένα οπτικοακουστικό ταξίδι στα 120 χρόνια της σχέσης ταινίας - κινούμενης εικόνας και μουσικής.

Το φεστιβάλ, έπειτα από την περσινή, αποκλειστικά διαδικτυακή διοργάνωση, επιστρέφει στον φυσικό του χώρο, τον κινηματογράφο Babylon, στο κέντρο του Βερολίνου, εφαρμόζοντας ωστόσο πιστά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, με αριθμημένες θέσεις και ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων https://babylonberlin.eu. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της γενικής γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού.