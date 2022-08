Η αληθινή ιστορία των αδελφών Μιραμπάλ σε podcast από την Εύα Λονγκόρια και την Ντάνια Ραμίρεζ

Ήταν πολιτικές αγωνίστριες από τη Δομινικανή Δημοκρατία, που δολοφονήθηκαν φριχτά με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίγιο στις 25 Νοεμβρίου 1960.

Η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) και η Ντάνια Ραμίρεζ (Dania Ramirez) ξεκινούν μια σειρά 8 επεισοδίων στο νέο τους podcast για την αληθινή ιστορία των θαρραλέων αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία, που δολοφονήθηκαν φριχτά με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίγιο στις 25 Νοεμβρίου 1960. Ήταν η Μινέρβα, η Πάτρια, η Μαρία Τερέσα, και η Ντέντε.

Η εκπομπή «Sisters of the Underground» του iHeartMedia είναι μέρος του δικτύου My Cultura Podcast, μιας πλατφόρμας αφιερωμένης στην ανάδειξη τέτοιων ιστοριών.

«Είμαστε περήφανοι που συγκεντρώσαμε μια απίστευτα ταλαντούχα ομάδα Δομινικανών ηθοποιών και συγγραφέων για να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία με τον πιο αυθεντικό και φρέσκο τρόπο και θα συνεχίσουμε να φωτίζουμε και άλλες ιστορίες Λατίνων μέσω της πλατφόμας», δήλωσε η Εύα Λονγκόρια.

Σύμφωνα με το «Hola Usa» το πρώτο επεισόδιο «Sisters of the Underground» θα είναι διαθέσιμο στο iHeartRadio και σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast την Τετάρτη 31 Αυγούστου.