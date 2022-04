Η Βαϊόλα Ντέιβις μιλάει για τα τραύματα της παιδικής ηλικίας της στα απομνημονεύματά της

Το βιβλίο «Finding Me» που κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου, περιγράφει λεπτομερώς πώς η πρωταγωνίστρια της σειράς «How to Get Away with Murder» μεγάλωσε σε ένα ερειπωμένο, μολυσμένο από αρουραίους κτίριο και έπρεπε να περνάει από κάδους για να βρίσκει φαγητό.