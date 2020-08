Η Σελίνα Γκόμεζ γιορτάζει τη συνεργασία με τις Blackpink με νέα γεύση παγωτού

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο γλυκά για τη Σελίνα Γκόμεζ και το συγκρότημα της k-pop Blackpink. Αφού συνεργάστηκαν στο single με τίτλο «Ice Cream» από το επερχόμενο άλμπουμ του γυναικείου συγκροτήματος, η Σελίνα Γκόμεζ είχε την ευκαιρία να επινοήσει μια νέα γεύση -τι άλλου;- παγωτού.

Η νέα σειρά παγωτών της Serendipity θα λανσάρει τη γεύση «Cookies & Cream Remix» στις 28 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που θα κυκλοφορήσει το single. Η γλυκιά απόλαυση είναι συνδυασμός ροζ παγωτού βανίλια με κομμάτια μπισκότων και fudge σοκολάτας.

«Βασικά είναι ο παράδεισος και κάθε μπουκιά είναι πεντανόστιμη» αναφέρει η τραγουδίστρια και ηθοποιός σε ένα βίντεο ανακοινώνοντας τη δική της γεύση παγωτού.

Ταυτόχρονα, η Σελίνα Γκόμεζ ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει στο Serendipity 3, το εστιατόριο στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, που ιδρύθηκε το 1954 και στο οποίο σύχναζαν οι Μέριλιν Μονρόε και ο Άντι Γουόρχολ.

Η Σελίνα Γκόμεζ έκανε πρεμιέρα πρόσφατα ως παρουσιάστρια σε μια νέα εκπομπή μαγειρικής, με τίτλο «Selena + Chef», η οποία προβάλλεται στο HBO Max. Θα πρωταγωνιστήσει επίσης στην επερχόμενη κωμική σειρά στο Hulu «Only Murders in the Building» μαζί με τους Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.