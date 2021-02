«I Got a Story to Tell»: Ντοκιμαντέρ για τον Notorious B.I.G.

Μετά από τέσσερα χρόνια ετοιμασίας, το «Biggie: I Got a Story to Tell», το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό ράπερ Notorious B.I.G. που έχει την έγκριση του κληροδοτήματός του, θα είναι διαθέσιμο από την 1η Μαρτίου. Και το Netlflix παρουσίασε το τρέιλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ είναι η μητέρα του ράπερ, η Voletta Walace και ο στενός συνεργάτης του, ο Sean “ Puff Daddy” Combs, οι οποίοι συμβάλλουν με αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Το «I Got a Story to Tell» ανακοινώθηκε το 2017 (τότε, με τίτλο «One More Chance»), αλλά μόλις προσφάτως ολοκληρώθηκε. «Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν βυθισμένοι στο Μπρούκλιν των δεκαετιών 1970-1990. Είναι εύκολο να δεις πόσο άλλαξε το Μπρούκλιν από τότε που ο Christopher Wallace ήταν παιδί, αλλά είναι επίσης σαφές ότι πολλά πράγματα σχετικά με το να είσαι ένας νεαρός Μαύρος σ' αυτή τη χώρα δεν έχουν αλλάξει» είπε, σε ανακοίνωση στο Rolling Stone, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Emmett Malloy.

«Διαισθανθήκαμε ότι ήταν σημαντικό να βουτήξουμε στο μυαλό του Christopher Wallace, αξιοποιώντας τις επιρροές του ως νέου οι οποίες ενέπνευσαν τη δημιουργικότητά του, την ικανότητά του να διεγείρει και να προκαλεί συναίσθημα με το οπτικά συναρπαστικό παιχνίδι λέξεών του, και να κινηθούμε με τρόπο αυθεντικό και πειστικό» υπογράμμισε, σε ανακοίνωση, ο πρώην μάνατζερ του Notorious B.I.G. και σημερινός διαχειριστής του κληροδοτήματός του, Wayne Barrow.