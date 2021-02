«I Won't Dance» του Σινάτρα, από Willie Nelson και Diana Krall

Ο Willie Nelson έχει πει ότι ο Φρανκ Σινάτρα είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής όλων των εποχών και στο καινούργιο άλμπουμ του - κυκλοφορεί με τίτλο That's Life στις 26 Φεβρουαρίου - εξερευνά λιγότερο γνωστές περιοχές της λίστας τραγουδιών του Φράνκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσφάτως, έδωσε στη δημοσιότητα άλλο ένα τραγούδι, το «I Won't Dance», συνοδεύοντάς το με ένα χαρούμενο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων στο οποίο φιγουράρει, ντουέτο με την Diana Krall.

Στο επικείμενο άλμπουμ του, ο Nelson ερμηνεύει κλασικές επιτυχίες του Σινάτρα, όπως τα «You Make Me Feel So Young» και «I've Got You Under My Skin». Αλλά καταπιάνεται και με λιγότερο γνωστές ηχογραφήσεις του Φράνκι σαν αυτές που έκανε το 1959: «Just in Time» και «A Cottage for Sale». «Απλά, είμαι χαρούμενος που μπορώ να κάνω ένα ακόμα άλμπουμ-φόρο τιμής σ' αυτόν», είπε ο Nelson (ο πρώτος του φόρος τιμής ήταν το άλμπουμ My Way, το 2018).

Τη σύνθεση του Jerome Kern «I Won't Dance» ηχογράφησε ο Σινάτρα το 1957 για το 12ο στούντιο άλμπουμ του, το A Swinging Affair!. Το τραγούδι έχουν ερμηνεύσει σχεδόν όλοι, από τον Φρεντ Ασταίρ μέχρι τη Lady Gaga και τον Tony Bennet· ο Nelson το ηχογράφησε με την Diana Krall. Το βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν ετοίμασε το καλλιτεχνικό δίδυμο Manuel Casares και Antonio Corral (γνωστοί ως Crocantes) οι οποίοι είπαν ότι «πηγή έμπνευσής τους ήταν τα κλασικά κινούμενα σχέδια, οι εικονογραφήσεις μόδας και η αίγλη του Χόλιγουντ, καθώς και οι screwball και slapstick κωμωδίες».