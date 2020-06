Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έχω πάει πρώτο ραντεβού στα Σεπόλια για να νιώθω άνετα

Η παρουσιάστρια μίλησε τόσο για την προσωπική της ζωή, όσο και για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of us. "Νιώθω πολύ περίεργα που ήρθα μετά από τόσο καιρό στον Alpha. Πάνε τρία χρόνια που έχω να έρθω. Πώς περνάει ο καιρός... Πολύ όμορφα ένιωσα! Η Κανέλλα είναι ακόμα εδώ, η σκυλίτσα του Alpha. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα γιατί εδώ ουσιαστικά περπάτησα. Τα παιδιά είναι όλα εδώ, γνώριμες φάτσες, βέβαια με μάσκες... Στην αρχή δυσκολεύτηκα να γνωρίσω τον Κεβόρκ" είπε η παρουσιάστρια.