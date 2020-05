ΛεΜπρον Τζέιμς, Τζίμι Φάλον, Τομ Χανκς μεταξύ των νικητών των βραβείων Webby 2020

Οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Τζίμι Φάλον, Τομ Χανκς, το Spotify και το HBO είναι από τους νικητές των Webby Awards 2020, των βραβείων για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο διαδίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Διεθνής Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τους νικητές την Τρίτη. Το «The Tonight Show» με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον κέρδισε το βραβείο τού καλύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση διάσημων, ενώ ο σούπερ σταρ των Los Angeles Lakers τιμήθηκε για το «Welcome to Bron Bron Land» του ESPN το οποίο κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη διεπαφή με χρήστη.

Η φετινή, 24η τελετή απονομής των Webby Awards που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, Webby From Home με παρουσιαστή τον Πάτον Όσβαλντ ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση επιτευγμάτων ατόμων και οργανισμών που χρησιμοποιούν το ίντερνετ ως απάντηση στην πανδημία κορονοϊού.

Η ηθοποιός Κρίστεν Μπελ κέρδισε βραβείο, επειδή βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν την πανδημία, ενώ ο DJ D-Nice κέρδισε το βραβείο Καλλιτέχνη της Χρονιάς για τα σετ του #ClubQuarantine στο Instagram Live.

Ο Άβι Σίφμαν ένας 17χρονος από την πολιτεία της Ουάσιγκτον, τιμήθηκε ως Προσωπικότητα της Χρονιάς για τη δημιουργία της πρώτης βάσης δεδομένων και ιστότοπου παρακολούθησης της COVID-19.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Τζον Κρασίνσκι τιμήθηκε για την εκπομπή του «Some Good News» με στόχο την αναπτέρωση του ηθικού μετά την πανδημία.

Το National Geographic κέρδισε 15 βραβεία και η Η NASA βραβεύθηκε για την καλύτερη συνολική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τομ Χανκς τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στην κατηγορία τέχνες και ψυχαγωγία για το «#NiceTweets with Tom Hanks» και η Σελίν Ντιον με το βραβείο κοινού στην κατηγορία πειραματισμός και πρωτοτυπία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με το βραβείο Webby και βραβείο κοινού στην κατηγορία καλύτερη μίνι podcast σειρά (Dolly Parton’s America).

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ κέρδισε το βραβείο Webby και το βραβείο κοινού στην κατηγορία Events & Livestreams για το βίντεο από φόρουμ του Intercept.

Το Associated Press πήρε το βραβείο κοινού για το καλύτερο βίντεο ντοκιμαντέρ για τη περιβαλλοντική σειρά του «What Can Be Saved?».

Βραβεία επίσης απονεμήθηκαν στη Google, στο HBO, στο Spotify και στη Washington Post.

Οι νικητές των βραβείων Webby επιλέγονται από τη Διεθνή Ακαδημία Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών. Ο οργανισμός απονέμει επίσης τα βραβεία κοινού, People's Voice Awards με βάση τα αποτελέσματα ψηφοφορίας.