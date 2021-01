MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project: Φαντασμαγορικά acts, ανατρεπτικές συνεργασίες και εντυπωσιακές εμφανίσεις

Το επετειακό MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική και τη μόδα γιόρτασε 10 χρόνια και υποδέχθηκε το 2021 με εντυπωσιακές συνεργασίες!

Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project, o μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, κατέκτησε τις πρώτες θέσεις στους πίνακες της τηλεθέασης στο γυναικείο κοινό, καταγράφοντας, μάλιστα, ποσοστό 26,4% στις ηλικίες 15-24. Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκπομπή παρακολούθησαν περισσότεροι από 455.000 τηλεθεατές!

Η premium vodka Serkova Crystal Pure με τη βελούδινη και απαλή γεύση που αγαπάει τη μόδα, το στυλ, την έκφραση, τη μοναδικότητα δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή τη μεγάλη γιορτή μόδας και μουσικής.

Η MINI με το νέο ΜINI Electric δίνει νέο ρεύμα και θα «κλέψει την παράσταση» στο Madwalk 2020, ως χορηγός της εκδήλωσης.

Στο MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε: Την παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα χορού “Wolves Team”.

Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Νίκος Τάγης. Τη σκηνοθεσία στο stage ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Ρήγος, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ο Δημήτρης Τσίγκoς, το Fashion Direction ο Νίκος Υφαντής και την επιμέλεια styling ο Κώστας Ζήσης.

Το TRESemmé, η ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών και styling επαγγελματικών προδιαγραφών στηρίζει το Madwalk 2020 by Serkova Crystal Pure. Απευθείας από τα backstage της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η νούμερο 1 μάρκα της Αμερικής είναι εδώ για να χαρίσει το επαγγελματικό αποτέλεσμα και την ποιότητα του κομμωτηρίου στο σπίτι σου!

Όσο στο catwalk βλέπουμε δημιουργίες όλων των σχεδιαστών που συμμετέχουν στο Madwalk 2020 by Serkova Crystal Pure, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της οικογένειας ΜΙΝΙ μάς ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της πόλης και θα φορτίσει με πάθος και ενθουσιασμό τη σκηνή!

Την Demy σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τον FY όπου ερμήνευσαν το «Στα Κόκκινα» στο opening act by Serkova Crystal Pure.

Ο Ίαν Στρατής ερμήνευσε το «The Rockafeller Skank» σε ένα special catwalk by ΜINI Electric, το οποίο παρουσίασε αλλά και συμμετείχε η εκθαμβωτική Έβελυν Καζαντζόγλου.

Στο stage του MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project η Έλενα Τσαγκρινού ερμήνευσε το «Be My Lover» μαζί με τον DJ Kas, συνοδεύοντας το catwalk του Apostolos Mitropoulos.