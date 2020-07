Mέγκαν Μαρκλ: Έχασε την πρώτη δίκη κατά της Daily Mail και πληρώνει τα δικαστικά έξοδα

Η Μέγκαν Μαρκλ υποχρεούται να πληρώσει 67.000 λίρες σε δικαστικά έξοδα αφού έχασε την πρώτη δίκη της μάχης της κατά τον εκδοτικό όμιλο της Mail on Sunday.

Πηγή: Daily Mail

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε μηνύσει την Associated Newspapers Limited (ANL), εκδοτική εταιρεία της εφημερίδας και τη MailOnline, για άρθρο του Φεβρουαρίου του 2019 όπου αναπαρήγαγε τμήματα της χειρόγραφης επιστολής της προς τον πατέρα της. Αλλά τον Μάιο, o δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διέγραψε κάποιους από τους ισχυρισμούς της Μέγκαν περιλαμβανομένων και αυτών ότι υπήρχε εσκεμμένη ανάμιξη των ζητημάτων ανάμεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Σε έγγραφη δήλωση από τις 22 Ιουλίου φέρεται πως συμφώνησε να πληρώσει εξ ολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα για τη διαδικασία κατά του εκδοτικού ομίλου που ανέρχεται σε 67.888 λίρες. Ο βαρύς λογαριασμός αποκαλύφθηκε αφού το δικαστήριο άκουσε πως η Μέγκαν θεωρεί το να δώσει τα ονόματα των πέντε γυναικών φίλων της που ενημέρωσαν το περιοδικό People για εκείνη και την επιστολή που έγραψε στον πατέρα της Τόμας είναι απαράδεκτο τίμημα να πληρώσει που άσκησε αγωγή κατά του ομίλου. Η Δούκισσα του Σάσεξ έχει ζητήσει να κρατηθούν μυστικές οι ταυτότητες των γυναικών, όλες νέες μητέρες, σε ακρόαση στο Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Η νομική ομάδα της Μέγκαν παρουσίασε σήμερα στο δικαστήριο ένα προσχέδιο συμφωνίας ενώ ο δικηγόρος της Μέγκαν κατά λάθος αποκάλυψε το ένα όνομα από τις φίλες της Μέγκαν που η ίδια έχει ζητήσει να διατηρηθεί κρυφό. Ο δικαστής αναμένεται να αποφασίσει για το ζήτημα τον Αύγουστο. Οι πέντε γυναίκες κατονομάζονται ως οι πηγές του περιοδικού People για ένα άρθρο του 2019 όπου για πρώτη φορά έγινε γνωστή η ύπαρξη της επιστολής, Ακριβώς σ' αυτό το άρθρο έγκειται η πηγή της διαμάχης της Μέγκαν με τη Mail on Sunday και τον εκδοτικό όμιλο, που δημοσίευσαν αποσπάσματα της επίμαχης επιστολής και κατηγορούνται ότι παραβίασαν την ιδιωτικότητά της και τα πνευματικά της δικαιώματα. Από την πλευρά του ο εκδοτικός όμιλος Associated Newspapers σημειώνει ότι το να μην κατονομάζονται οι γυναίκες παραβιάζει την αρχή της ανοιχτής δικαιοσύνης.