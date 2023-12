Νέες αποκαλύψεις για τον Μάθιου Πέρι: Κοπέλες από εφαρμογή γνωριμιών του έκαναν «ντελίβερι» χάπια και φάρμακα

Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του στη DailyMail, ο ηθοποιός γνώριζε κοπέλες μέσω της εφαρμογής Raya και τους ζητούσε να τον «προμηθεύσουν» με Oxycontin, ένα ισχυρό οπιοειδές παυσίπονο, στο οποίο ήταν εθισμένος.

«Συναντούσε κορίτσια σε εφαρμογές γνωριμίων και τις έβαζε να του τα φέρουν. Υπήρχε μια ομάδα γυναικών ηλικίας 21-25 ετών, που τις συναντούσε μέσω της Raya. Όταν βρίσκονταν, του έδιναν τα χάπια, κυρίως Oxycontin. Επίσης, είχε ένα είδος “δικτύου” από παλιές του φίλες, που του έδιναν παράνομα ναρκωτικά», υποστηρίζει η πηγή.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έκανε παρέα μαζί τους και μετά από λίγο καιρό, τους έλεγε “μπορείς να μου φέρεις κάτι;”. Μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν θα έκανε τίποτα λάθος. Προφανώς, έλεγε στα κορίτσια ότι χρειαζόταν τα φάρμακα για να θεραπεύσει τον πόνο του. Στο τέλος, αν δεν τις έπειθε, θα τα χάλαγε μαζί τους και θα προχωρούσε στην επόμενη».

