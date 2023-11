Ο frontman των Dire Straits Μαρκ Νόπφλερ πουλάει σε δημοπρασία 120 κιθάρες και ενισχυτές

«Πέρασα πολύ χρόνο με αυτές τις κιθάρες, όμως έχουν ανάγκη από ένα ζεστό σπίτι», εξηγεί ο τραγουδιστής, όπως ανέφερε ο Christie's. Ο Μαρκ Νόπφλερ γνωρίζει ήδη ότι θα «λυπηθεί που θα τις αποχωριστεί», έπειτα από αυτές τις «φανταστικές στιγμές μαζί τους».

Όμως, «είναι ώρα» να τις βγάλουμε από τις θήκες τους, συμπλήρωσε ο 74χρονος. Επομένως, «γιατί να περιμένουμε, την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που θα τους άρεσε να τις αποκτήσουν και να παίζουν με εκείνες όλη την ώρα;», πρόσθεσε ο διάσημος μουσικός.

Η συλλογή των 120 κιθαρών και ενισχυτών που τίθεται προς πώληση καλύπτει το σύνολο των 50 ετών της καριέρας του Μαρκ Νόπφλερ.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται «εμβληματικά ονόματα, παγκοσμίως γνωστά», όπως εκείνα των εταιρειών Gibson, Fender και Martin, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

#MarkKnopfler is parting with more than 120 guitars from his collection, including the Les Paul on which he recorded and played 'Money For Nothing' with #DireStraits at Live Aid: https://t.co/51P0Bo1q0L@MarkKnopfler@direstraitshqpic.twitter.com/bakZaqk138