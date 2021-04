Ο Κάνιε Γουέστ φοράει ακόμα τη βέρα του

Ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West, Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας), συνεχίζει να φοράει τη βέρα του, δύο μήνες μετά την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian, Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα, επιχειρηματίας, παραγωγός) σηματοδοτώντας το τέλος του «Kimye», ενός από τους πιο γνωστούς και πλουσιότερους γάμους διασημοτήτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποκάλυψη ήρθε από τον Ντίτζεϊ Καλέντ (DJ Khaled) Αμερικανός DJ, παραγωγός δίσκων) ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία του ράπερ στο Instagram. Σ' αυτή τη φωτογραφία φαίνεται να φοράει την βέρα του. Ο Κάνιε πραγματοποίησε επίσκεψη - έκπληξη στον παραγωγό, για να ακούσει τα τραγούδια του από το καινούργιο άλμπουμ.

«ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΚΑΝΙΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!», έγραψε ο Καλέντ με κεφαλαία γράμματα. Συνεχίζοντας: «ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ. Η Melissa Zuniga (@chefmelissazuniga) ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΥΓΑ ΜΕ ΚΕΤΣΑΠ ΚΑΙ ΜΠΕΙΚΟΝ ΒΙΓΚΑΝ». Σχολιάζοντας την έκφραση του τραγουδιστή στην φωτογραφία ο Ντίτζεϊ Καλέντ έγραψε: «Ξέρετε, όταν κάνετε αυτήν την έκφραση σημαίνει ότι το άλμπουμ "GODS HANDS IS ALL OVER IT", είναι καταπληκτικό!».

Δημοσίευσε επίσης και ένα βίντεο από την επίσκεψη του Κάνιε στο σπίτι του.