Ο «λαμπερός» γάμος του Σέρχιο Ράμος στη Σεβίλλη

Παρόντες οι Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια, ο Λούκα Μόντριτς, ο θρύλος της Ρεάλ Ρομπέρτο Κάρλος, ο Χέσους Νάβας, ο Κέιλορ Νάβας, ο Σέρχιο Μπουσκέτς, Σέρχιο Ρεγκουιλόν, Πέτζα Μιγιάτοβιτς, ο παίκτης της Ρεάλ Μπέτις, Χοακίν, ο Πέπε Ρέινα, ο Νάτσο Φερνάντεθ, ο Μάρκο Ασένσιο, ο Λούκας Βάθκεθ, ένας από τους καλύτερους φίλους του γαμπρού, ο Ματέο Κοβάτσιτς, ο Μανουέλ Ντίαθ, ο Χόρντι Άλμπα που εκπροσωπούσε την Μπαρτσελόνα και πολλοί άλλοι.

Ηχηρές απουσίες ήταν ο Τζέραρντ Πικέ και Σακίρα όπως και ο Ικερ Κασίγιας και Σάρα Καρμπονέρο που δίνουν τον δικό τους αγώνα για τη ζωή τους.

??? Active and former football stars such as David Beckham with his wife Victoria flocked to the cathedral of Seville on Saturday to assist in the wedding of Real Madrid's and Spain defender Sergio Ramos with Pilar Rubio. pic.twitter.com/bX1jlRcaVq