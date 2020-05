Οι Pearl Jam, Μπράντι Καρλάιλ, Μπεν Γκίμπαρντ σε online συναυλία της «All In WA» για τους πληγέντες από την πανδημία

Οι Pearl Jam, ο Μπεν Γκίμπαρντ των Death Cab for Cutie’s, η Μπράντι Καρλάιλ και ο Macklemore είναι μεταξύ των καλλιτεχνών από το Σιατλ που θα συμμετάσχουν σε συναυλία μέσω διαδικτύου για να στηρίξουν τη συμμαχία, All In WA που συγκεντρώνει πόρους για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού στην πολιτεία της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.