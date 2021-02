Πέθανε αιφνιδίως η Μέρι Γουίλσον, ιδρυτικό μέλος των Supremes - BINTEO

Η Μέρι Γουίλσον, ιδρυτικό μέλος των Supremes, πέθανε σε ηλικία 76 ετών, ξαφνικά, στο σπίτι της, στο Χέντερσον στη Νεβάδα επιβεβαίωσε στο ET o φίλoς και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας, Τζέι Σβάρτς.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αιτία θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας δεν γνωστοποιήθηκε.

Η Μέρι Γουίλσον ξεκίνησε την καριέρα της στο Ντιτρόιτ το 1959 ως τραγουδίστρια στο συγκρότημα «The Primettes», που μετονομάστηκαν σε «The Supremes», το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της Motown τη δεκαετία του 1960, με 12 νούμερο 1 singles. Η Γουίλσον, η Νταϊάνα Ρος και η Φλόρενς Μπάλαρντ ήταν γνωστές για τις επιτυχίες τους «Where Did Our Love Go», «Baby Love», «Come See About Me», «Stop! In the Name of Love» και «Back in My Arms Again».

Το 2018, το Billboard γιόρτασε την 60η επέτειο της Motown με μια λίστα με τους «Top Hot Καλλιτέχνες Όλων των Εποχών» και οι «Supremes» ήταν στη θέση 16, σύμφωνα με τη δήλωση του Τζέι Σβαρτς.