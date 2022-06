Πικέ-Σακίρα: Ποια είναι η 20χρονη που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου»

Τώρα το περιοδικό Cuore αποκαλύπτει ποιό είναι το τρίτο πρόσωπο στη 12χρονη σχέση του Πικέ με την Σακίρα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για μια 20χρονη ξανθιά καλλονή η οποία σπουδάζει και εργάζεται ως υποδοχή σε κλαμπ και χώρους εκδηλώσεων!

Πολλοί μιλούν για μια απλή φιλία του Πικέ με την νεαρή κοπέλα αλλά τους έχουν δει πολλές φορές μαζί και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως απλά βγαίνουν για να περάσουν τον χρόνο τους.

Ο Πικέ και η Σακίρα δεν μένουν πλέον μαζί και η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει πάρει μαζί της και τα δύο παιδιά τους. Η Σακίρα σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Λάουρα Φα έχει πάρει την απόφαση να χωρίσουν.

Shakira caught Gerard Piqué cheating on her with another woman. They will separate soon. For weeks, Piqué has been living alone in an apartment in Barcelona.

