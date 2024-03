Rihanna: «Χρυσή» εμφάνιση σε γαμήλιο πάρτι στην Ινδία - Πόσο πληρώθηκε;

Παρόλο που δεν είχε κάνει ζωντανή εμφάνιση για εφτά χρόνια, η τραγουδίστρια εντυπωσίασε όλους τους καλεσμένους. Τραγούδησε για ενενήντα λεπτά, χόρεψε ξυπόλητη και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της, στην πόλη Τζαμναγκάρ της Ινδίας.

Το party του Ανάντ Αμπάνι και της Ραντίκα Μέρτσαντ κόστισε 151 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο γάμος τους θα γίνει το καλοκαίρι. Οι εορτασμοί διήρκεσαν τρεις ημέρες και περιλάμβαναν διάφορες εκδηλώσεις, όπως θεματικά πάρτι αλλά και πολύ φαγητό.

Η εμφάνιση της Rihanna

Rihanna's $6M performance of "All Of The Lights" in India at the son of Billionaire Mukesh Ambani's wedding pic.twitter.com/d1J4ZfvWzE