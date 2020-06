Συντροφιά με τους AC/DC και τους Black Sabbath στο διάστημα

Ίσως να μην υπάρχει καταλληλότερη εποχή από αυτή για να διαφύγει κάποιος στο διάστημα. Έτσι το Σάββατο 31 Μαΐου οι αστροναύτες Doug Hurley και Bob Behnken ξεκίνησαν το ταξίδι τους με το διαστημικό σκάφος της SpaceX, Crew Dragon, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα για τον διεθνή διαστημικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο πριν εκτοξευτούν στο διάστημα, οι δύο αστροναύτες φέρεται ότι άκουγαν το κλασικό «Back in Black» των AC/DC. Την επόμενη μέρα, ξύπνησαν όμως, με το «Planet Caravan» των Black Sabbath. Οι στίχοι του κλασσικού τραγουδιού που βρίσκεται στο «Paranoid» ταιριάζουν απόλυτα με την κατάσταση των αστροναυτών:

«We sail through endless skies/ Stars shine like eyes/ The black night sighs», λέει το τραγούδι.

Η εκτόξευση του πυραύλου της SpaceX είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη επανδρωμένη εκτόξευση από ιδιωτική εταιρεία, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που Hurley και Behnken ταξιδεύουν στο διάστημα, ενώ είναι και η πρώτη επανδρωμένη εκτόξευση πυραύλου μετά το 2011 από αμερικάνικο έδαφος.