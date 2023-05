Τίνα Τέρνερ: Η μία και μοναδική συναυλία της στην Ελλάδα - ΒΙΝΤΕΟ

Η Τίνα Τέρνερ στη θρυλική και πολυετή της καριέρα είχε δώσει μια και μοναδική συναυλία στη χώρα μας.

Η «γιαγιά της ροκ» που έφυγε χθες στα 83 της χρόνια είχε τραγουδήσει τον Αύγουστο του 1990 στο κατάμεστο από χιλιάδες θαυμαστές της γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Τίνα Τέρνερ εμφανίστηκε ζωντανά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της περιοδείας The Foreign Affair - Farewell Tour στις 28 Αυγούστου.

«So you want some action?» φώναξε η Τίνα με τον κόσμο να παραληρεί. Η Τέρνερ ξεκίνησε τη συναυλία με το Steamy Windows και την ολοκλήρωσε με το Be Tender with Me Baby. Ερμήνευσε συνολικά 19 τραγούδια σε ένα σόου που κράτησε κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα.

Το γήπεδο ήταν σχεδόν κατάμεστο, με τους θεατές να υπολογίζονται σε περίπου 40.000 θεατές.

Μάλιστα είχε δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ και στην Ειρήνη Νικολοπούλου: «Δεν θα συνεχίσω να περιοδεύω έτσι, εννοώ μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Ταξιδεύω μέρα νύχτα επί έξι μήνες και δεν σκοπεύω να συνεχίσω να ταξιδεύω έτσι. Αν και ήταν απίθανο, είχα πολύ κόσμο. Ο κόσμος ερχόταν και διασκέδαζε πολύ. Μα δεν θα μείνω άλλο» είχε δηλώσει αρχικά η τραγουδίστρια.

Στην ίδια συνέντευξη είχε δηλώσει ενθουσιασμένη που είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε αναφέρει πως τι είχαν κάνει εντύπωση: «Κάποιες προτομές αρχαίων θεών που μου χάρισαν κάποιοι καλοί φίλοι. Πήρα μερικά πιάτα. Η θέα του ουρανού που ήταν κάτασπρη, δεν ήξερα πως θα ήταν. Οι κίονες που είδα εδώ μου έδωσαν ιδέες για την διακόσμηση των σπιτιών μου, Πρέπει να έρθω ξανά να μάθω περισσότερα».