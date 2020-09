Tραγούδι των New Order μετά από πέντε χρόνια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπέρναρντ Σάμνερ τραγουδά για αισιοδοξία: «Take a look at yourself/You may not be the same as everyone else/You’re just different, that’s OK/We all follow our own way.» Και συνεχίζει: «And if you find that they won’t listen/Then they’ve got nothing to say/So don’t get mad and don’t feel sad/Be a rebel.»