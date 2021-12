Τζένιφερ Άνιστον: Η «τοξική» μητέρα της και ο λόγος που δεν έκανε παιδιά

Δεν έκρυψε ότι δυσκολεύτηκε αρκετά να αγνοήσει τα δημοσιεύματα που εικάζουν γιατί δεν έγινε μητέρα.

«Ξέρεις, κάποτε έπαιρνα αυτά τα σχόλια προσωπικά. Φήμες εγκυμοσύνης, ερωτήσεις για το πότε θα γίνω μητέρα. Τώρα δε με νοιάζει τόσο. Λένε διάφορα, αλλά κανείς δεν ρώτησε αν μπορώ, ψυχικά, να κάνω παιδιά. Δεν ξέρουν τίποτα για εμένα. Ξαφνικά γίνεσαι μητέρα και όλη σου η ύπαρξη γυρνάει γύρω από αυτό. Κανείς δεν θα ρωτήσει έναν άνδρα γιατί παντρεύτηκε δεύτερη φορά, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν πρόκειται για μία μητέρα».

Αναφερόμενη στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς,είπε πως η Μπρίτνεϊ «κατέρρευσε» όταν έγινε μητέρα και τόνισε ότι πιστεύει πως όταν μια σταρ του Χόλιγουντ αποκτήσει παιδί, αυτόματα γίνεται πιο «ευάλωτη», και στη συνέχεια ξέσπασε για την κριτική που ασκεί το κοινό πλέον, σε ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζει.

«Ό,τι έκαναν τα media στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων κάποτε, τώρα το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν έχω διαβάσει δημοσιεύματα εδώ και πολύ καιρό. Έχω ακόμη δίδυμα; Θα είμαι μαμά-θαύμα στα 52 μου; Είναι σαν τα media να έδωσαν την "άδεια" και τη "δύναμη" στον κάθε "κανέναν" που κάθεται πίσω από έναν υπολογιστή να είναι τρολ και να κάνει bullying. Δεν ξέρω γιατί η κοινωνία έχει γίνει τόσο σκληρή».

